의학한림원 올해 화이자의학상, 국현·홍명기·남도현 교수 수상

사진=왼쪽부터 국현, 홍명기, 남도현 교수





대한민국의학한림원은 ‘제14회 화이자의학상’ 수상자로 기초의학상에 전남대 의과대학 약리학교실 국현 교수, 임상의학상에 연세대 의과대학 내과학교실 홍명기 교수, 올해 새로 제정된 중개의학상에 성균관대 의과대학 신경외과학교실 남도현 교수를 각각 선정햇다고 밝혔다.





화이자의학상(Pfizer Medical Research Award)은 대한민국의학학림원이 주관하고 한국화이자제약이 후원하는 의학상이다. 대한민국 의학발전과 인류 건강과 복지에 기여한 의학자를 발굴하고, 의학자들의 연구의욕을 높이기 위해 지난 1999년에 제정됐다.





올해 제14회 화이자의학상 시상식은 오는 11월2일 개최된다. 올해 각 부문 수상자에게는 각 3000만원의 상금과 함께 상패가 수여된다.





기초의학상 수상자로 선정된 국현 교수는 세계적인 영국 과학전문지 ‘네이처 커뮤니켕션즈(Nature Communications)’에 발표한 논문(MDM2 E3 Ligase-mediated ubiquitination and degradation of HDAC1 in vascular calcification)을 통해 혈관의 석회화를 제어할 수 있는 새로운 치료방법을 제시했다.





또한 국 교수는 심혈관계 질환을 꾸준히 연구하면서 국내 생물정보학웹사이트(Biological Research Information Center, BRIC)에서 ‘한국을 빛내는 사람들’에 5회 이상 소개되는 등 국내외에서 그 연구성과를 인정받아 수상자로 선정됐다.





홍명기 교수는 세계적 권위의 학술지 미국의학협회저널(JAMA)을 통해 심장 질환의 하나인 관상동맥질환 치료에 혈관내초음파(intravascular ultrasound, IVUS)를 활용하는 경우 단순 혈관조영술 보다 치료성과가 우수하다는 연구결과를 발표했다. 이 연구는 최초로 긴 관상동맥 협착 병변의 스텐트 삽입 시술에서 혈관내초음파 사용의 역할과 임상적 의의를 입증했다는 점을 높이 평가받아 임상의학상 수상자로 이름을 올렸다.





남도현 교수는 영국 유전학 전문지 ‘네이처 제네틱스(Nature Genetics)’에 발표한 ‘Clonal evolution of glioblastoma under therapy’를 통해 악성뇌종양 일종인 교모세포종의 표준치료 후 유전체 진화에 따른 치료내성을 규명하며 암치료 정밀의료의 미래 중개연구 방향을 제시했다는 평가를 받았다.





또한 남 교수는 그 동안 208편의 논문과 43건의 임상시험, 103건의 특허를 출원 또는 등록해 뇌종양 분야의 연구성과 공로로 인정받아 올해 제정된 중개의학상의 첫 수상 영예를 안았다.





대한민국의학한림원 정남식 회장은 “올해 추가된 중개의학상을 비롯해 올해 화이자의학상 수상 부문에 국내뿐 아니라 해외에서도 인정받은 다수의 우수한 연구 논문이 응모됐다”며 “이번 화이자의학상 수상 연구들은 국내 기초·임상·중개 연구 수준을 한 단계 끌어올렸을 뿐 아니라 국내 의료계 연구 및 치료의 새로운 기준 제시와 환자 삶의 질 제고를 통해 세계 의학 발전에 크게 기여했다는 점에서 가치가 높다”고 평가했다.