[쿠키뉴스=조규봉 기자] 프랑스가 수니파 극단주의 무장조직 이슬람국가(IS) 격퇴를 위해 핵 추진 항공모함 샤를드골함을 재투입했다고 연합뉴스가 AFP를 인용해 보도했다.

연합뉴스에 따르면 샤를드골함 파견은 지난해 1월과 11월에 이어 세 번째다. 지난해 1월에는 IS 추종자 등이 프랑스 풍자 주간지 '샤를리 에브도'에서 총격 테러를 저질러 17명이 숨졌으며 지난해 11월에는 IS 조직원의 파리 동시 테러로 130명이 사망했다. 샤를드골함은 다음 달 말까지 IS 격퇴 작전을 벌인다.

