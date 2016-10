‘2016대구사진비엔날레’, 지난달 29일부터 개막

[쿠키뉴스=이영수 기자] 지난 9월 29일 대구문화예술회관에서 올해로 6회째를 맞이하는 국내 최대 사진축제 ‘2016대구사진비엔날레’ 개막식이 개최됐다. [쿠키뉴스=이영수 기자] 지난 9월 29일 대구문화예술회관에서 올해로 6회째를 맞이하는 국내 최대 사진축제 ‘2016대구사진비엔날레’ 개막식이 개최됐다.





개막식에는 권영진 대구광역시장, 이재하 조직위원장을 비롯한 각계 주요인사 및 문화예술계, 국내외 참여작가, 일반시민 등 500여명이 참석해 자리를 빛냈다.





이번 2016대구사진비엔날레 주제는 <우리는 어디에서 와서 어디로 가는가? ‘we are from somewhere, but where are we going?’>로 참신성과 실험성, 시간(역사)과 공간, 그리고 환경에 주목해 개인 지표와 존재에 대한 자문(自問)을 바탕으로 앞으로 나아가야 할 방향을 사진예술을 통해 제시한다.





33개국 300여명의 정상급 작가들의 수준 높은 작품들은 주전시와 특별전, 심포지엄 등으로 만나볼 수 있다.





14개국 82명의 작가가 참여하는 ‘아시안 익스프레스(ASIAN EXPRESS)'는 20세기 후반 급격한 변화를 겪는 아시아의 상황과 환경에 대한 실험적 표현을 담은 작품들을 소개한다.





생의 증명과 가족사진, 미의 기준, 다층화와 공유라는 장(Chapter)으로 포트레이트 및 셀프 포트레이트 작품들을 구성하여 전시하는 특별전 ‘사진 속의 나(I AM IN THE PICTURE – Portraits and Self-Portraits of the Current)’, 이미지의 홍수 속에서 오랜 시간 공들여 특색 있는 작품세계를 구축한 작가의 작품을 소개하는 특별전 ‘一以貫之 일이관지(One Principle runs through it all)’도 기대를 모으고 있다.





작가들에게 폭넓은 지원과 해외 사진계 진출을 유도하기 위해 진행되는 ‘포트폴리오 리뷰 ENCOUNTER 16’은 지난 리뷰보다 해외 유명 기획자와 출판인을 늘린다는 소식이다.





봉산문화거리에서는 사진관련 국내외 대학교 교류의 장으로서, 해당 대학의 교수가 큐레이터가 되어 각 대학의 특징을 사진으로 만나볼 수 있는 ‘국제젊은사진가전’과 갤러리 12곳에서 세계 13여개 대학 사진학과 재학생 및 졸업한지 5년 이내의 사진작가들이 전시하는 ‘NET Photo Festival’이 열린다.





또 10월 4일에는 대구사진비엔날레의 미래 방향성을 탐색하는 ‘국제심포지엄’이 개최된다.





한편 이번 대구사진비엔날레는 시민들의 직접 참여를 위한 다양한 프로그램을 준비했다. ‘포토 스펙트럼 큐브’는 일반인과 청소년, 어린이가 사진의 원리를 배우고 직접 체험해볼 수 있다.





이 밖에도 대구 중심가서 촬영한 시민들의 사진을 대형 현수막으로 제작해 동아 쇼핑 전면에 설치하는 ‘만인所 x 만인笑’ 홍보프로젝트, 드론을 활용해 두류공원 일대 가을 풍경을 내려다보는 ‘꿈꾸는 나다르’, 공연 ‘젊음의 행진’ 등도 행사에 재미를 더한다.