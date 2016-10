[쿠키뉴스=송병기 기자] 한양대학교구리병원 신경외과 한명훈 교수(사진)가 최근 열린 대한신경외과학회 학술대회에서 ‘혈관부문 최우수 논문상(이헌재 학술상)’을 수상했다. [쿠키뉴스=송병기 기자] 한양대학교구리병원 신경외과 한명훈 교수(사진)가 최근 열린 대한신경외과학회 학술대회에서 ‘혈관부문 최우수 논문상(이헌재 학술상)’을 수상했다.





한 교수는 학술대회에서 ‘천막상 심부 뇌실질내 출혈양의 예측 변수들과 아시아인들에서 그 변수들의 단기 생존율에 미치는 영향에 대한 연구(Predictors of Supratentorial Deep Intracerebral Hemorrhage Volume and Their Effect on Short-Term Mortality in Asians)’ 주제를 발표해 수상의 영예를 안았다. 이 연구는 자발성 뇌 실질내 출혈 환자들에서 내원 당시 출혈양은 저체중과 비만 환자에서 통계적으로 유의하게 많았다는 내용을 담았다.