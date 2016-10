비만억제 호르몬 ‘렙틴’, 아토피피부염과 연관성 있다

사진=유영 교수는 “이번 연구가 향후 비만과 천식, 아토피피부염 등 알레르기질환과의 보다 상세한 원인 관계 연구에 도움이 될 것”이라고 전망했다.(제공=고대안암병원)





[쿠키뉴스=송병기 기자] 소아에서 자주 발생하는 아토피피부염이 비만을 억제하는 ‘렙틴’과 연관성이 있다는 국내 연구진의 연구 결과가 제시했다.





고려대학교 안암병원 환경보건센터 유영·서성철 교수팀(서성철·윤원석·박상희·정지태·유영 교수)은 6세에서 12세까지의 초등학생 2109명을 분석한 결과, 아토피피부염의 중증도가 심할수록 비만을 억제하는 호르몬인 렙틴의 농도가 낮은 것으로 확인됐다고 최근 밝혔다.





연구팀은 2109명의 ‘렙틴’ 호르몬 혈중 수치를 분석했다. 그 결과, 아토피피부염을 앓고 있는 환아(0.53 ng/mL)가 그렇지 않은 아이(0.86 ng/mL)보다 1.62배 낮은 수치를 보였다. 연구팀은 아토피피부염을 앓고 있는 환아들이 비만을 억제하는 호르몬이 더 낮게 분비된다는 것을 확인했다.





연구팀에 따르면 아토피피부염 중증도에 따라서는 그 차이가 더 크게 나타났다. 중증 아토피피부염 환자군의 렙틴 혈중 농도가 약 0.33 ng/mL, 경증 환자군의 농도가 0.77 ng/mL로 아토피피부염 증상이 심하면 심 할수록 혈중 렙틴 수치가 2.6배 낮았다.





지방세포에서 분비되는 렙틴은 식욕을 억제하고 체내 대사를 활발하게 해 체중을 감소시키는 호르몬이다. 면역학적 활성으로 제안되는 지방세포로부터 분비되는데, 렙틴이 부족하면 사람의 식욕을 부추겨 비만을 초래하게 된다.





이번 연구에 대해 고려대안암병원 환경보건센터 유영·서성철 교수는 “아토피피부염은 적절한 관리가 매우 필요한 질환이다. 이번 연구를 통해 꾸준한 체중 조절과 적정한 영양공급 등이 아토피피부염을 예방하는데 도움이 된다는 것이 밝혀졌다”고 평가했다.





이어 유영 교수는 “이번 연구가 향후 비만과 천식, 아토피피부염 등 알레르기질환과의 보다 상세한 원인 관계 연구에 도움이 될 것”이라고 전망했다.