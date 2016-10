메르세데스-벤츠 코리아, 더 뉴 C 200 AMG Line 출시

벤츠 코리아 제공

[쿠키뉴스=이훈 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 더 뉴 C 200 AMG Line(The New C 200 AMG Line)을 추가 출시한다.

7년만에 풀 체인지 되어 2014년 6월 국내 출시된 5세대 메르세데스-벤츠 더 C-클래스는 모던한 디자인, 럭셔리한 인테리어, 동급 최고 수준의 혁신적인 첨단 안전 및 편의 장치를 탑재하여 세그먼트의 리더로서 확실히 자리매김 했다.

이번에 새롭게 출시되는 더 뉴 C 200 AMG Line 에는 메르세데스-벤츠 고성능 서브 브랜드인 메르세데스-AMG의 디자인을 적용한 AMG 익스테리어, AMG 인테리어와 카본 스타일 리어 스포일러가 기본 장착됐다.

또 차량 후면 트렁크 덮개에 메르세데스-벤츠 테크니컬 액세서리인 카본 스타일 리어 스포일러가 새롭게 적용돼 스포츠카와 같은 날렵한 뒤태를 완성했다.

더 뉴 C 200 AMG Line에는 1991cc 차세대 직렬 4기통 터보 가솔린 엔진에 스포티한 핸들링을 제공하는 15mm 낮아진 스포츠 서스펜션, 즉각적인 응답성이 장점인 자동 7단 변속기(7G-TRONIC PLUS)가 탑재되어 최고 출력 184마력(5500rpm), 최대 토크 30.6kg·m(1200-4000rpm)의 주행성능을 발휘한다. 또 ECO Start/Stop이 기본 사양으로 적용돼 효율성은 더욱 높아졌다.

가격은 5680만원이다.

hoon@kukinews.com