던킨도너츠 제공

1일 던킨도너츠에 따르면 1만2000원 이상 제품 구매 고객을 대상으로 진행되는 이번 행사는 제품 소진 시까지 진행된다.

던킨도너츠 ‘2017 캘린더’는 ‘Taste the stories that make you laugh!’를 콘셉트로 하여 던킨과 함께 일상을 즐기는 사람들의 모습을 담았다. 레트로풍의 디자인으로 던킨 고유의 느낌을 표현했다.

2017 캘린더 내에는 음료 할인을 받을 수 있는 쿠폰도 동봉되어 있다. 해피포인트 앱에 접속하여 캘린더에 동봉된 쿠폰의 11자리의 난수를 입력하면 자동으로 음료 할인 쿠폰이 발행되는 인카드 쿠폰 방식의 할인 혜택도 받을 수 있다.

akgn@kukinews.com