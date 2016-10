경북농업기술원 연구 성과, 세계적 학술지 게재

플랜트 사이언스지에 연구 결과를 게재한 유기농업연구소 소속 이상석 연구사. <사진=경상북도>

[쿠키뉴스 안동=김희정 기자] 경상북도농업기술원 소속 연구원들이 네이쳐, 플랜트 사이언스, 유럽 원예학회지 등 세계적인 학술지에 연구논문을 게재해 눈길을 끌고 있다.

유기농업연구소 소속 이상석 연구사는 네덜란드 봐허닝헌 대학교와 포르투칼 카톨릭대학교 연구원들과 공동으로 수행한 연구결과를 ‘플랜트 사이언스(Plant Science, Impact factor 4.0)’지 최근호(253권/2016년)에 게재했다.

발표된 논문은 ‘과습 상태의 장미에서 기공 개폐 능력과 연관된 유전자 발현과 생리학적 반응(Gene expression and physiological responses associated to stomatal functioning in Rosa×hybrid grown at high relative air humidity)’이란 주제로 온실과 같이 과도하게 습도가 높은 환경에서 나타나는 식물의 기공 조절 장해를 연구했다.

이를 통해 식물 호르몬인 앱시스산(ABA)이 중추적인 역할을 한다는 일반적인 견해와 달리 보다 더 복잡하고 다양한 유전자들이 관여한다는 것을 최초로 확인했다.

또 지난 1월에는 생물자원연구소 이중환 박사의 ‘토마토 황화 잎말림 바이러스(TYLCV-IL)의 종자전염 사례 세계 최초 보고’ 논문이 세계적인 학술지인 네이쳐(Nature)지에 실렸다.

한국작물학회에 배정숙 박사의 ‘수수의 탄닌 햠랑이 소화효소에 미치는 영향’, 한국육종학회에 이은자 연구사의 ‘녹색자엽 검정콩 자원의 주요 형질과 분자마커를 이용한 핵심집단 작성’ 등 석·박사 연구직 직원들도 올해 국내외 전문학회에 100여 편의 학술논문을 발표했다.

박소득 경북도 농업기술원장은 “농업기술원의 우수한 석·박사 연구진이 농업 현장연구와 함께 활발한 학술활동으로 산·학·연 협력사업의 구심점 역할을 하는 등 경북의 위상을 높이고 있다”고 말했다.

shine@kukinews.com