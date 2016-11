[창원소식] 창원시-베트남 다낭시 ‘교류협력사업 협정’ 체결

창원시 제공

[쿠키뉴스 창원=강종효 기자] 창원시가 베트남 다낭시와 교류협력사업을 통해 상생발전해 나가기로 했다.

시는 22일 시청 시정회의실에서 국제 자매도시인 베트남 다낭시와 양 도시의 상생발전을 위한 ‘교류협력사업 협정’을 체결했다.

이날 협정서 체결식에는 안상수 창원시장과 베트남 다낭시 당 비엣 융 부시장을 비롯한 방문단 10명 등이 참석했다.

이번 협정 체결로 양 시는 △청소년 상호교류사업 실시 △선진 국화재배기술의 다낭시 전수 및 창원시 대표축제 홍보 △다낭시의 ‘공영자전거시스템’ 도입을 위한 행정·기술교류지원 등 협력사업을 시행하기로 했다.

안상수 창원시장은 인사말을 통해 “자매결연 후 20여 년 간 양 도시의 노력으로 이번 교류협력사업 협정서 체결이 그간 우호교류를 통한 신뢰 구축의 성과”라며 “이를 계기로 앞으로 긴밀하게 협력해 문화, 예술, 관광, 경제협력 등 다양한 분야로 교류를 확대해 나가자”고 말했다.

한편 다낭시 방문단은 이날 ‘창원누비자 운영센터’를 방문해 주요시설을 둘러보고 관내 기업인 두산중공업과 관광지인 주남저수지를 방문했다.

다낭시는 베트남 5개 직할시중 하나로 베트남 중남부지역의 최대 상업 및 항구도시이자 최근 휴양관광도시로 급부상하고 있는 지역이다.



◆‘창원청소년합창페스티벌’ 25일 개최

창원시립소년소녀합창단은 오는 25일 오후 7시30분 성산아트홀 소극장에서 ‘2016년 청소년합창페스티벌’ 기획공연을 개최한다.

창원시 제공

이번 공연에는 창원과 경남지역의 청소년합창음악을 이끌고 있는 창원시립소년소녀합창단이 구미시립소년소녀합창단, 부산시립소년소녀합창단과 함께 시민들에게 수준 높은 청소년합창 공연을 선사할 예정이다.

이날 공연에는 구미시립소년소녀합창단이 이보렴 편곡의 ‘가을밤’과 ‘고향의 봄’, 이스라엘 민속음악인 ‘함께함이 얼마나 좋은가’ 등을 부르고, 부산 부산시립소년소녀합창단은 교회합창곡인 호간의 ‘I am his child’와 ‘Music down in my soul’로 아름다운 화음을 선사할 예정이다.

창원시립소년소녀합창단은 전지휘자 이근택 작곡 창작동요 ‘달밤’, 아일랜드 민요 ‘아 목동아’에 이어 재미있는 안무와 함께 하는 산울림의 ‘개구쟁이’로 밝고 경쾌한 무대를 선사한다.

공연은 무료며 만 5세 이상 관람이 가능하다.



◆창원시 야생동물 피해보상 지급 결정…농가당 최대 500만원

창원시가 야생동물에 의해 농작물 피해를 입은 농업인에게 피해 보상금을 지급하기로 했다.

창원시 제공

시는 22일 시청 제4회의실에서 ‘창원시 야생동물 피해보상 심의위원회’를 열고 야생동물로 인한 농작물 피해보상신청 접수된 110건에 대해 빠른 시일 내에 피해 보상금을 지급하기로 심의·의결했다.

이번 심의위원회에 상정된 피해는 벼, 고구마 등의 농작물과 복숭아, 자두, 사과, 단감, 블루베리 등이며 대부분이 멧돼지로 인해 발생했다.

야생동물 피해 보상금은 단위면적당 피해율과 성장단계피해율 등을 산출해 피해액의 80%까지 지급하며, 예산의 범위 내에서 농가당 최대 500만원까지다.



◆창원시, 저탄소 녹색아파트 인증사업 시상식 개최

창원시는 22일 시청 시민홀에서 아파트 주민, 그린리더 등 150여 명이 참석한 가운데 ‘2016년도 저탄소 녹색아파트 인증사업’ 시상식을 개최했다.

창원시 제공

이날 시상식에서 마산합포구 두산2차, 의창구 대원대동1차, 마산합포구 마린파이브아파트가 ‘최우수상’ 각각 수상했다.

‘우수상’은 대동그린파크, 자은더샵, 벽산블루밍A단지 등이, 장려상은 대방성원3차, 두산1차, 원계대동다숲, 한림리츠빌, 양덕우성 아파트가 각각 수상했다.

시는 종합평가점수 70점 이상인 두산2차아파트 등 7개 아파트에 ‘저탄소 녹색아파트’로 공식 인증하고 인증패를 수여했다.

한국에너지공단 경남지역본부가 수여하는 ‘전기·상수도 절감 최우수아파트’에 대한 ‘특별상’은 두산2차, 두산1차, 양덕우성 아파트가 수상했다.

안상수 창원시장은 “다음 세대에 좀 더 나은 환경에서 살 수 있도록 모두가 더욱 더 실천하고 노력하자”고 강조했다.



◆창원시‘ 겨울맞이 안전하고 따뜻하게’ 캠페인 전개

창원시는 22일 의창구 정우상가 앞에서 ‘제248차 안전점검의 날 캠페인’을 전개했다.

창원시 제공

이날 캠페인는 창원시, 창원소방서, 산업단지공단경남지역본부, 창원안전人, 창원여성의용소방대, 어린이보호차량안전협의회 등 100여 명이 참여했다.

참여자들은 동절기 화재예방, 폭설·설해 대비, 겨울철 난방기구 사용에 따른 화재사고 예방 홍보활동을 전개했다.

시는 대설이나 한파를 비롯한 모든 겨울철 자연재난 피해발생에 대비하기 위해 지난 11일부터 다음해 3월 15일까지 겨울철 재난대비 대책기간으로 설정하고 겨울철 재난 대비에 만전을 기하기로 했다.

◆창원시, 굿-잡(GOOD-JOB)버스 운영

창원시는 조선업 경기침체로 일자리를 잃은 실직자가 늘어나고 있는 가운데 22일 성산구 롯데마트에서 찾아가는 일자리센터 ‘굿잡(GOOD-JOB) 버스’를 운영했다.

창원시 제공

이번 ‘찾아가는 일자리센터’는 구인·구직자에게 현장상담을 통해 취업에 대한 정보를 제공하고 취업알선을 지원했다.

참여자는 구인·구직 접수 및 개인별 맞춤형 취업상담, 에니어그램테스트(개인성향 파악), 구인현황 정보 등 다양한 서비스를 제공받았으며 조선업종 관련업체 퇴직자 및 경력단절여성, 고령자, 취약계층 등을 중심으로 1대1 맞춤형 취업상담을 실시했다.

