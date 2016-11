강동경희대병원 조인진 교수 국제학술대회서 우수 구연상 수상

[쿠키뉴스=송병기 기자] 강동경희대학교병원 내분비내과 조인진 교수(사진)가 최근 열린 국제 당뇨병·대사질환 학술대회(International Conference on Diabetes and Metabolism, ICDM 2016)에서 우수 구연상을 수상했다. [쿠키뉴스=송병기 기자] 강동경희대학교병원 내분비내과 조인진 교수(사진)가 최근 열린 국제 당뇨병·대사질환 학술대회(International Conference on Diabetes and Metabolism, ICDM 2016)에서 우수 구연상을 수상했다.





조인진 교수는 ‘당뇨병 동물모델에서 고과당식이로 유도된 지방간에 대한 알로퓨리놀의 효과와 기전(Allopurinol ameliorates high fructose diet-induced hepatic steatosis via regulation of lipid oxidation and ER stress signaling in OLETF rats)’ 논문을 발표해 수상의 영예를 안았다.





이 논문에는 비알코올성 지방간 발생에 관여하는 기전을 알아보고자 고과당식이로 지방간을 유도한 동물모델을 이용해 요산 생성 억제제(알로퓨리놀)가 지방간에 미치는 효과를 실험한 연구가 담겼다.





조 교수는 “이번 연구를 통해 요산 생성을 억제함으로써 고과당식이로 발생한 지방간을 호전시키고, 지방대사에 관여하는 효소와 염증 관련 사이토카인 유전자 발현, 그리고 소포체 스트레스 활성을 조절하는 것을 확인했다”며 “앞으로 비알코올성 지방간 발생의 병태생리를 이해하고 그 기전을 규명함으로써 비알코올성 지방간 예방 및 치료방법 기틀 마련을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.





국제 당뇨병·대사질환 학술대회(ICDM)는 당뇨병과 대사에 대한 최신 지식을 나누는 학술 행사다.