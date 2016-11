[쿠키뉴스=콘텐츠기획팀] 주인 남성이 본의 아니게 반려 고양이에게 해코지하게 된 장면이 웃음을 줍니다.



한 남성이 무술을 연마하듯 팔과 다리를 휘두르며 상대와 대련하는 몸동작을 선보이는데요.



그러다 마지막 회심의 한 방을 날리는 이때 갑자기 집에서 키우던 고양이가 불쑥 뛰쳐나오더니 그만 킥에 맞는 아찔한 장면이 연출됩니다.



졸지에 얻어맞아 어안이 벙벙해진 고양이, ‘내가 무슨 죄가 있다고...’ 주인을 몹시 섭섭해 하는 모양의 뒷모습이 애처롭네요. 정힘찬 콘텐츠에디터 [출처=유튜브 Brandon Salerno]









