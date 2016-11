국내 연구진, 피부암 치료 신소개 미생물 개발

[쿠키뉴스=송병기 기자] 국내 연구진이 피부암 치료에 효과가 있는 새로운 미생물 개발에 성공했다. [쿠키뉴스=송병기 기자] 국내 연구진이 피부암 치료에 효과가 있는 새로운 미생물 개발에 성공했다.





고려대 의과대학 알레르기면역연구소 윤원석 교수(사진) 연구팀은 고려대 생명과학대학 박용근 교수, 연세의대 김병모 교수와 공동연구로 살모넬라균과 인터페론감마를 활용해 피부암 항암 효과가 있는 신소재 미생물을 만들었다고 지난 24일 밝혔다.





식중독을 일으키는 것으로 알려진 살모넬라균은 암세포가 있는 곳에 집중적으로 자라기 때문에 항암제 연구에 적극 이용돼 왔다. 연구팀에 따르면 천연 항바이러스 제제로 불리는 인터페론감마는 바이러스의 침입을 받은 세포에서 분비되는 단백질이다. 인터페론감마는 암세포를 죽이는 등 면역방어에 중요한 작용을 해 암, 바이러스 질환의 치료 및 연구에 활발히 쓰이고 있다.





연구팀은 이러한 특성에 착안해 인터페론감마의 암세포 사멸 효능을 높이기 위해 독소를 약화시킨 살모넬라백신균주에 유전적으로 수정했다. 이 새로운 미생물을 흑색종양 실험쥐에 주입했으며, 암세포에 융화돼 독성을 이끌어 내도록 유도했다.

사진=고려대 의과대학



그 결과, 아무런 처리를 하지 않은 흑색종양 실험쥐는 실험 60일이 지나자 모두 죽었다. 반면 신소재 미생물을 주입한 흑색종양 실험쥐는 80일 경과 80%의 생존율을 보였다. 연구팀은 인터페론감마를 주입한 살모넬라백신이 별다른 부작용 없이 암세포를 사멸시키는 데 뛰어난 효과가 있다는 사실을 입증했다.





오히려 안정적인 면역체계에 비해 암세포를 사멸시키는 데 직접적으로 영향을 끼친다는 사실을 확인했다.





윤원석 교수는 “흑색종과 같은 피부암은 인종에 따라 발병 패턴과 양상에 큰 차이가 있고 동양인에 대한 자료가 부족해 별도의 연구가 필요한 상황”이라며 “이번 연구결과를 바탕으로 보다 개선되고 안전한 치료법을 통해 피부암으로 고통 받는 환자들에게 도움이 되길 기대한다”고 말했다.





이번 연구 결과는 세계 저명 국제학술지 ‘유럽 암 저널(European Journal of Cancer)’에 ‘인터페론감마와 유전적 수정을 한 살모넬라의 악성 흑색종 치료를 위한 적용(Application of genetically engineered Salmonella typhimurium for interferon-gamma (IFN-γ)-induced therapy against melanoma’ 제목으로 게재됐다.