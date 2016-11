농약음독환자 치료 ‘혈액투석·혈액관류 동시 실시’ 효과적

[쿠키뉴스=송병기 기자] 국내 연구진이 음독 농약을 체외로 배출시키기 위해 혈액투석과 혈액관류를 동시에 실시하는 것이 효과적인 방법이라는 연구 결과를 세계 최초로 제시했다. [쿠키뉴스=송병기 기자] 국내 연구진이 음독 농약을 체외로 배출시키기 위해 혈액투석과 혈액관류를 동시에 실시하는 것이 효과적인 방법이라는 연구 결과를 세계 최초로 제시했다.





순천향대학교 천안병원 농약중독연구소(소장 홍세용) 홍세용·길효욱·박삼엘(사진 왼쪽부터) 교수 연구팀은 이러한 결과를 담은 논문 ‘혈액투석과 혈액관류 동시 실시가 급성 농약중독환자의 생존율에 미치는 영향(Concurrent Hemoperfusion and Homodialysis in Patients with Acute Pesticide Intoxication)’을 국제학술지 핼액 정화(Blood Purification) 2016년 11월호에 발표했다.





연구팀은 이번 연구를 통해 음독 농약을 체외로 배출시키는 최적의 방법을 제시하고 효과까지 입증했다. 특히 그동안 미진했던 농약 체외 배출법에 대한 학술적 정립을 완성하고, 농약음독환자 치료에 새로운 전기를 마련한 것으로 학계는 평가하고 있다.





이번 연구에 따르면 ‘혈액투석(hemodialysis)과 혈액관류(hemoperfusion) 동시 실시’가 음독 농약을 체외로 안전하게 효과적으로 배출할 수 있으며, 음독환자의 생존율 또한 증대시킬 수 있는 방법이다.





연구팀은 “농약음독환자 치료의 기본은 조기에 체외 배출을 촉진하는 것으로, 농약 음독 후 초기 8시간은 배출을 통해 치료효과를 극대화함으로써 환자의 생명을 구할 수 있는 골든타임이다. 그 이상 배출시간이 늦어지면 간과 신장 등 독극물을 해독하고 배설하는 장기가 손상되고 사망으로 이어질 수 있다”고 설명했다.





일반적으로 모든 농약은 원제와 부제로 구성돼 있다. 부제에는 계면활성제, 용매, 부동액 등이 포함되어 있기 때문에 농약음독은 다양한 화학물질에 동시에 노출되는 것을 의미한다. 농약의 다양한 화학물질들은 각기 독립적으로 독성을 표출해 인체에 심각한 악영향을 끼친다. 그렇기 때문에 성분별 특성에 맞춘 적절한 체외 배출이 이뤄져야 한다는 것이 연구팀의 견해다.





이와 관련 연구팀은 농촌진흥청 후원으로 2011년부터 5년간 혈액투석과 혈액관류 동시 실시법에 대한 연구를 진행해 5시간 이내에 안전하게 농약 독성 배출을 완료할 수 있는 기술을 확립했다.





500여명의 농약음독환자를 대상으로 진행된 연구를 통해 연구진은 혈액투석과 혈액관류 동시 실시법을 이용해 치료할 때, 혈액투석과 혈액관류를 각각 차례로 실시하는 경우보다 환자의 생존율이 50% 이상 유의하게 증가되는 것을 확인했다.





농약 내 다양한 성분의 독은 수용성(water soluble)과 지용성(lipid soluble)로 구분된다. 수용성 독은 ‘혈액투석’을, 지용성 독은 차콜 필터를 이용한 ‘혈액관류’가 효과적이다.





연구팀에 따르면 두 과정은 반드시 동시에 실시해야 한다. 혈액투석과 혈액관류를 각각 차례로 실시할 경우 10시간 이상이 소요돼 골든타임을 놓치기 때문이다. 연구팀은 이러한 문제에 대한 해법을 동시 실시에서 찾았다. 동시에 실시할 경우 5시간 이내에 배출을 마칠 수 있다.





홍세용 교수는 “농약의 원제는 대부분 지용성이고, 부제는 수용성인 경우가 많아 이번에 개발한 치료법은 향후 보편적인 농약음독환자 초기치료법으로 자리 잡게 될 것으로 본다”고 강조했다.