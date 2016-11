‘현대사 집필’ 유호열 교수 “대통령님 곁에 책임지는 측근 하나 없어”

[쿠키뉴스=이다니엘 기자] 중고등학교 역사 국정교과서의 현대사 부분을 집필한 유호열 고려대 북한학과 교수가 자신의 SNS를 통해 “박근혜 대통령을 위해 기도할 때”라고 주장했다.

유 교수는 26일 자신의 페이스북에 ‘#기도’라는 태그와 함께 “최순실 파문으로 국가가 혼돈에 빠졌습니다. 벼랑끝에 몰린 대통령님 곁에 책임지는 측근 하나 보이지 않습니다”라고 비판했다.

그는 “국가와 대통령을 위한 기도(Praying for our country and the President)”란 말과 함께 “사면초가, 지금이야말로 국가와 대통령님을 위해 기도할 때입니다. 신앙과 정파에 관계없이 대한민국과 대통령님을 위해 기도해 주십시오. 여러분의 기도를 댓글에 올려 오늘 우리가 겪은 아픔과 수모를 이겨낼 수 있는 용기와 지혜를 주십시오”라고 강조했다.

이어 “하느님 앞에 죄 없다고 할 사람이 어디 있겠습니까?”라면서 성경 마태복음 10장 26절을 인용, “그러니 너희는 그들을 두려워하지 마라. 숨겨진 것은 드러나기 마련이고 감추어진 것은 알려지기 마련이다”라고 덧붙였다.

한편 28일 공개된 국정교과서 현대사 부분에서는 앞서 우려대로 대한민국 임시정부의 정통성 논란을 그대로 끌어안고 있었다. 이승만 정권의 ‘건국절’이 논란이 일자 국정교과서에서는 ‘대한민국 수립’이란 표현으로 완화했는데, 이 역시 임시정부 위에 세워진 국가의 의미를 퇴색시키고 있다는 비판이다.

현대사 기술을 담당한 유호열 교수는 “대한민국이 성립되는 과정에서 1948년 정부 수립을 건국절로 기술하면 나름의 오해가 있을 수 있고 그렇다고 정부 수립으로만 기술하면 의미가 협소, 제한적일 수 있어 논의 끝에 대한민국 수립으로 기술했다”고 밝혔다.

dne@kukinews.com