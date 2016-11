[쿠키뉴스=이준범 기자] 할리우드 배우 아만다 사이프리드가 첫 아이를 임신했다. 했다고 30일 미국 피플이 보도했다.

30일 미국 피플닷컴에 따르면 아만다 사이프리드는 현재 임신 중인 것으로 알려졌다. 지난 29일 한 패션 행사에 참석한 아만다 사이프리드는 검은색 시스루 드레스를 입고 아랫배가 조금 부른 모습으로 등장해 눈길을 끌었다.

아만다 사이프리드는 배우 토마스 사도스키와 지난 9월 약혼한 것으로 알려졌다. 두 사람은 2015년 연극 '더 웨이 위 겟 바이(The Way We Get By)'에서 남녀 주인공으로 함께 호흡을 맞추며 인연을 맺었다.