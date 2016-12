[쿠키뉴스=송병기 기자] 순천향대학교 천안병원 소화기내과 정윤호 교수(사진)는 최근 열린 대한소화기내시경학회 추계학술대회에서 우수 연제상을 수상했다. [쿠키뉴스=송병기 기자] 순천향대학교 천안병원 소화기내과 정윤호 교수(사진)는 최근 열린 대한소화기내시경학회 추계학술대회에서 우수 연제상을 수상했다.





정 교수는 하이브리드 내시경 점막하 박리술을 이용해 큰 전암성 대장병변을 효율적으로 절제 해내는 방법에 대한 연구 결과(Factors predictive of complete excision of large colorectal neoplasia by hybrid endoscopic submucosal dissection)를 발표해 주목을 받았다.





정윤호 교수는 “하이브리드 내시경 점막하 박리술의 일괄절제율과 완전절제율을 향상시키는 방법에 대한 첫 연구 보고일 것”이라며 “연구결과를 활용하면 크기가 큰 종양성 대장병변 내시경 절제 시 시술시간은 크게 줄이고, 절제성공률도 보다 높일 수 있다”고 말했다.