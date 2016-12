김형준 "더블에스301 활동 마친 후, 내년 군 입대"

사진=CI엔터테인먼트 제공

[쿠키뉴스=인세현 기자] 더블에스301 김형준이 내년 군 입대 계획을 밝혔다.

오는 9일 0시 두 번째 미니앨범 ‘이터널 제로’(ETERNAL 0)와 ‘이터널 원’(ETERNAL 1)을 공개하는 더블에스301은 8일 서울 이화여자대학교 삼성홀에서 앨범 발매 기념공연을 열었다.

이 자리에서 김형준은 “더블에스301 활동을 끝내고 바로 군에 입대할 것이다”라고 말했다. 이어 “허영생과 김규종은 군에 이미 다녀왔기 때문에 이런저런 이야기를 많이 해준다”며 “저는 걱정이 없는 성격이라서 사람들과 원만히 지내며 많은 것을 배워올 것”이라고 덧붙였다.

이에 김규종은 “김형준이 제대할 때까지 개인 활동을 하며 탄탄하게 활동 준비를 하다가 형준이가 나오면 멋있게 맞아주겠다”며 “건강하게만 다녀오면 좋겠다”고 김형준을 응원했다.

더블에스501을 비롯한 301 멤버들은 김형준을 제외하고 모두 군복무를 마친 상태다.

김규종, 허영생, 김형준으로 이뤄진 더블에스301은 오는 9일 0시 두 번째 미니앨범 ‘이터널 제로’(ETERNAL 0)와 ‘이터널 원’(ETERNAL 1)을 발표한다. 이 앨범은 ‘이터널’(ETERNAL) 시리즈의 완결본이다.

타이틀곡 ‘리무브’(REMOVE)를 포함해 ‘라라라’(LA LA LA), ‘마이 유’(MY YOU), ‘러브 위드 유’(LUV WITH YOU) ‘나의 유니버스’(나의 UNIVERSE)까지 총 5곡이 수록됐다. 전작 작사에 참여했던 허영생이 타이틀곡을 포함해 2곡을 작사·작곡했으며, 앨범 전체의 프로듀싱을 맡았다.

