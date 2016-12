임창정 ‘또 다시 사랑’, 멜론 최장기간 톱100 진입 기록

사진=멜론 2016 연말결산 특별페이지

[쿠키뉴스=김성일 기자] 가수 임창정의 ‘또 다시 사랑’이 팝스타 샘 스미스의 ‘아임 낫 디 온리 원’(I’m Not The Only One)와 함께 음악사이트 멜론에서 올해 최장기간 주간차트 ‘톱100’에 진입한 것으로 나타났다.

두 곡은 멜론 주간차트 ‘톱 100’에 각각 49주간 진입했다.

‘또 다시 사랑’은 지난해 9월, ‘아임 낫 디 온리 원’은 2014년 5월 출시됐지만 올해도 대중의 지속적인 사랑이 이어졌다.

멜론 측은 “아이돌 가수의 곡처럼 화제성이 높지 않더라도 이용자들이 대중적으로 공감하며 취향에 맞는 곡을 장기간 청취하는 경향이 나타났다”고 밝혔다.

멜론에서 곡마다 하트를 눌러 호감을 표시하는 ‘좋아요’ 수가 가장 많은 곡도 임창정의 노래 ‘내가 저지른 사랑’이 17만9천917개를 받아 1위를 차지했다.

