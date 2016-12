[이슈 인 심리학] 기내난동 배경엔?…우월감 확인하려는 심리 있다

사진=국민일보 DB

지난 20일에는 30대 남성이 대한항공 기내에서 만취한 채 난동을 부려 논란이 됐다. 임범준(34) 씨는 지난 20일 베트남 하노이를 떠나 인천공항으로 향하는 대한항공 여객기 KE480편 비즈니스석에서 술에 취해 승객 1명, 객실 사무장 박모(36.여)씨 등 승무원 2명, 정비사 1명을 때리는 등 2시간가량 기내 난동을 부린 혐의를 받고 있다. 임씨는 여승무원 2명이 자신을 포승줄로 묶으려 하자 얼굴과 복부를 때리고, 자신을 말리던 대한항공 소속 정비사에게는 욕설과 함께 침을 뱉으며 정강이를 걷어찬 혐의도 받는다.

지난 4월에는 부산에서 괌으로 가는 대한항공 여객기에서 술에 취해 행패를 부린 40대 한국인 치과의사 권모(40)씨가 미국 법정에서 징역 3년을 선고받았다. 권씨는 당시 기내에서 맥주를 마신 뒤 화장실에 몰래 담배를 피우다가 승무원에게 발각됐다. 승무원이 그를 제지하자, 권씨는 폭언을 퍼붓고 사무장의 멱살을 잡아 법정에 서게 됐다.

이 외에도 앞서 지난 2013년에는‘포스코 라면 상무’ 사건이, 지난 2014년에는 조현아 전 대한항공 부사장의 ‘땅콩 회항’ 사건이 있었다.

‘이코노미 클래스 증후군(Economy Class Syndrome)’이라는 용어가 있다. 정신 의학 용어로는 심부정맥 혈전증(Deep Vein Thrombosis)이라고 한다. 좁은 좌석에 장시간 앉아있으면, 심장 쪽으로 가야 할 다리의 피가 정체되면서 응고된다. 응고돼 뭉친 혈액 덩어리 ‘혈전’은 심장으로 가는 혈관을 막아 호흡 곤란이나 심장에 충격을 주는데 이를 이코노미 클래스 증후군이라고 일컫는다.

그러나 이번 기내난동 피의자 임씨와 조 전 대한항공 부사장은 모두 좁은 이코노미석이 아닌 비즈니스석이나 일등석을 이용했다.

따라서 이들의 기내난동은 생리학적 측면이 아닌 심리학적 측면에서 살펴봐야 한다.

지난 2014년 영국의 심리학자인 라마니 더바슐라(Ramani Durvasula)는 자신의 연구를 통해 ‘사람들은 비행기 내에서 예의를 지키지 않는 행동을 할 가능성이 크다’고 분석했다. 기내라는 좁은 공간과 비행기의 소음 속에서 사람들은 자신의 신체를 통제할 수 없다는 불안감을 느낀다. 이로 인해 신체에 대한 자율권을 잃게 되면서 동시에 감정 조절 능력도 상실하게 된다는 것이다.

캐나다 토론토대학교 조직행동학 데셀레스(Katherine DeCelles) 교수와 하버드경영대학원 마이클 노튼(Michael Norton) 교수는 지난 5월 ‘기내난동 예측에 관한 물리적·상황적 불평등(Physical and Situational Inequality on Airplanes Predicts Air Rage)’이라는 논문을 미국 국립과학아카데미(National Academy of Sciences)에 발표했다.

이 논문에 따르면 비행기 내 일등석의 존재만으로도 이코노미석 탑승객들은 불편함을 느꼈다. 일등석이 있는 비행기에서 이코노미석 기내난동은 1000회 비행당 평균 1.58회 발생했다. 반면 일등석이 없는 비행기는 0.14회로 수치가 매우 낮았다. 또 일등석 구역을 거쳐 이코노미석으로 입장한 승객은 바로 이코노미석으로 들어간 승객보다 기내 소란을 일으킬 확률이 2.18배나 높았다. 일등석·비즈니스석과 이코노미석은 수직적 계급을 나타내는 사회의 축소판이다. 사람들은 비행기에 탑승한 후, 어느 자리에 앉게 되느냐에 따라 불평등과 박탈감 또는 우월감과 이기심을 갖게 된다. 이는 기내난동과 같은 반사회적 행동을 유발할 수 있다.

지난 2009년 4월 EBS에서 방영한 ‘다큐프라임-인간의 두 얼굴 2’에서 인간의 잘못된 판단과 행동을 설명하기 위한 실험을 진행했다. 신호 대기 중이던 경차와 고급승용차가 청신호로 바뀐 뒤에도 출발하지 않을 때, 뒤따르던 차의 운전자들이 어떻게 반응하지는 살피는 내용이었다. 앞서가던 차가 경차인 경우, 운전자는 평균 3초 만에 경적을 울렸다. 그러나 고급승용차인 경우, 평균 10초 뒤에 경적을 울렸다. 눈에 보이는 대상이 어떠한 모습을 하고 있느냐에 따라 사람들의 행동도 달라지는 것이었다.

임씨와 조 전 부사장 등이 기내난동을 벌인 이유는 비행기에서 일등석에 앉듯이, 인생에서도 ‘우월한 자리’에 앉아있다고 착각했기 때문이다. 폭언과 폭행 등을 통해 자신의 위치를 확인하고, 타인을 낮춰보는 상황적 우월감에 빠져버린 것이다. 높은 대우를 받는 사람들은 자신을 낮추고 겸손해야 한다.

이재연(국제문화대학원대학교 상담사회교육전공 교수, 세종시 휴 아동청소년심리상담센터장)