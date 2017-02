스칼렛모조핀, 첫 싱글 정오 공개 '짜증나는 존재에게 춤추며 화내는 방법'

사진=문화인 제공

[쿠키뉴스=인세현 기자] 스칼렛모조핀의 첫 싱글 ‘이지 컴 이지 고’(Ez come Ez go)가 15일 정오 발표된다.

싱글 ‘이지 컴 이지 고’는 70년대 첩보영화의 배경음악처럼 시작하는 인트로가 돋보이는 노래로 짜증내는 존재에게 웃으면서 화내는 방법을 경쾌한 리듬과 직설적인 가사로 표현했다. 강렬한 후렴구의 가사가 돋보이는 일렉트로 펑크 곡이다. 보컬 현쥬니가 작곡에 직접 참여했다.

스칼렛모조핀은 “충격적인 뉴스가 범람하는 사회에 즐겁고 통쾌한 곡을 만들어 노래하고 싶었다”고 발매 소감을 밝혔다.

스칼렛모조핀은 지난해 첫 EP앨범 ‘어 새드 스토리 오브 니어 퓨처’(A Sad Story Of The Near Future)로 데뷔했다. 배우 겸 가수 현쥬니와 프로듀서 dub으로 구성된 전자음악 듀오다.

