[쿠키영상] 에릭남 SNS “회사는 나를 존중하지 않는다” 폭로 후 삭제, 왜?…'공개적으로 저러는 것 보면'

[쿠키뉴스=윤광석 콘텐츠에디터] 가수 에릭남이 SNS에 심경을 밝혔지만,

돌연 삭제하며 이목을 집중시켰습니다.



에릭남은 오늘(17일) 자신의 SNS에

"내 회사는 나를 존중하지 않는다.(My company don't respect me)"라는 글을 남겼는데요.









팬들이 의아해하자 다시 "이건 해킹당한 게 아니다.

사실이다.(Naw this ain't hacking. This is just the truth)"라고 적었습니다.



하지만 SNS의 글을 삭제한 뒤 "그만."이라고 올렸는데요.



누리꾼들은 다양한 의견을 보이고 있습니다.





ak****

에릭남까지 공개적으로 저러는 것 보면 말 다했네



zx****

그렇게 진중하고 배려심 깊은 사람이 대놓고 대중들에게 호소하기까지

얼마나 오랜 시간과 많은 생각을 필요로 했을까?



po****

에릭남 지금까지 팬 하면서 저런 글 남긴 거 처음 봅니다.

제발 본인이 싫다 하는 거 억지로 넣지 마세요. 다 티 나요.



jo****

회사도 이익을 남겨야 하는데,

노래로 잘 알려지지 않은 남윤도를 공연만으로 밀어줄 수 있을까?



h1****

메인으로도 안 뜨고 티비에도 안 나온...

5분 있다 지운 트위터만으로도 실검 뜨는 수준이니

예능 피디들이 그렇게 대기실 쫓아다니면서 섭외했을 만함...



ni****

에릭남은 음악 활동을 메인으로 하고 싶은데

사실 에릭남 음원 수입이 저조하니까

회사 입장에서는 행사 방송 쪽으로 돌리려고 하는 과정에서

트러블이 생긴 게 아닐까 추측해 봄.





에릭남은 현재 tvN 「인생술집」 MC로 활동 중입니다. [영상=쿠키뉴스 고영준 기자]







※ 포털에서 영상이 보이지 않는 경우 쿠키영상(goo.gl/xoa728)에서 시청하시기 바랍니다.