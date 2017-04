포스텍 산업경영공학과 통합과정에 재학중인 김기훈씨. 포스텍 제공

포스텍 산업경영공학과 통합과정에 재학중인 김기훈(지도교수 김광재)씨가 최근 중국에서 열린 '국제시스템엔지니어링·경영학술대회(International Research Conference on Systems Engineering and Management Science 2017, IRC-SEMS 2017)'에서 최우수학생논문상을 수상했다.

김씨는 '대학생 대상 모바일 건강행위 모니터링 서비스의 품질 항목 분석 (Analysis of Quality Attributes in an mHealth Behavior Monitoring Service for College Students)'이란 주제로 모바일기기의 건강관리 모니터링 서비스 품질에 관련된 연구결과를 발표했다.

이 논문은 사용자의 만족을 극대화시키기 위해 어떠한 품질 항목을 관리해야 하는지 계획하기 위한 기초자료로서 높은 평가를 받았다.

한편 '국제시스템엔지니어링·경영학술대회'는 경영 과학과 시스템 엔지니어링 분야의 학술적 경험과 지식을 교류하기 위한 국제학술대회로 매년 개최되고 있다.

