[쿠키뉴스=송병기 기자] ◎지멘스보청기, 중앙보훈병원 공식 지정 공급 제품에 선정=청각전문그룹 지반토스(Sivantos) 브랜드 지멘스보청기는 작년에 이어 2년 연속으로 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원의 공식 지정 공급 제품으로 선정됐다고 최근 밝혔다. [쿠키뉴스=송병기 기자]=청각전문그룹 지반토스(Sivantos) 브랜드 지멘스보청기는 작년에 이어 2년 연속으로 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원의 공식 지정 공급 제품으로 선정됐다고 최근 밝혔다.





지멘스보청기는 국가종합전자조달 시스템을 통해 보청기 및 배터리 공급 입찰에 참여해 중앙보훈병원 공식 지정 공급 제품에 최종 선정됐다. 이에 따라 지멘스보청기는 중앙보훈병원 보장구센터에 2년 연속으로 보청기와 배터리를 공급하게 됐다.





8채널 보급형부터 48채널 최고급형까지 모든 등급의 보청기가 해당되며 귓속형, 오픈형, 귀걸이형 제품을 공급하기로 했다.





신동일 지반토스코리아 대표는 “중앙보훈병원 공식 지정 공급 제품으로 2년 연속 지멘스보청기가 선정된 것은 우수한 품질과 서비스의 뒷받침이 있었기 때문이다. 대전, 광주, 대구, 부산 등 4개 광역시 주요 거점 지역의 보훈 병원 공식 지정 서비스 센터를 통해 전국에 있는 국가 유공자들이 보다 가까운 곳에서 편리하게 서비스를 받을 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.





한편, 지멘스보청기는 보청기 구입 보조금(장애인 보장구 급여)가 최대 131만원까지 인상됨에 따라 많은 청각장애등록자들이 혜택을 받을 수 있도록 전국 80개 이상의 지멘스보청기 전문점과 함께 무료 청력 평가 및 전문 상담 서비스를 제공하고 있다.





◎다빈치 Xi 엔도리스트(EndoWrist) 스테이플러 30 국내 출시=인튜이티브 서지컬 코리아는 식품의약품안전처에 다빈치 Xi 엔도리스트 스테이플러 30(30mm)과 리로드의 수입 품목 허가를 완료했다고 최근 밝혔다. =인튜이티브 서지컬 코리아는 식품의약품안전처에 다빈치 Xi 엔도리스트 스테이플러 30(30mm)과 리로드의 수입 품목 허가를 완료했다고 최근 밝혔다.





새로 선보인 다빈치 Xi 시스템용 ‘엔도리스트 스테이플러 30’은 조직을 문합하는 곳인 스테이플러 상단부 팁이 일직선으로 곧은 형태와 커브 형태 두 가지 종류가 있다. 규격 별로 교체해 사용하는 4가지 타입의 리로드가 포함됐다.





휘어진 형태의 엔도리스트 스테이플러 30은 흉부외과 수술 시 미세 혈관을 더 안전하게 고정해서 볼 수 있도록 도와준다.





인튜이티브 서지컬 살바토레 브로냐 제품 총괄부사장은 “엔도리스트 스테이플러 30은 다빈치 Xi 시스템의 고화질 3D 영상, 수술 부위로의 우수한 접근성, 집도의가 직접 컨트롤하는 수술방식과 결합되어 있으며, 로봇수술용 스테이플러 제품 포트폴리오를 한 단계 더 확장시켰다”고 말했다.





다빈치 Xi 엔도리스트 스테이플러 30은 기존 출시된 엔도리스트 스테이플러 45와 마찬가지로 집도의가 콘솔에서 직접 조종하는 방식이다. 좌우 108도 상하 54도까지 움직이는 손목과 안전한 문합을 위한 스마트 클램프 기능이 탑재됐다.





◎비브라운코리아, TCTAP 2017서 ‘시퀀트 플리즈’ 임상경험 공유=독일 의료기기 전문기업 비브라운 코리아(B. Braun Korea)는 최근 열린 ‘22회 관상동맥중재시술 국제학술회의(TCTAP 2017)’에서 자사의 약물방출풍선(DEB) 제품 ‘시퀀트 플리즈(SeQuent Please)’에 대한 국내외 의료진 대상 임상연구 결과 공유 행사를 진행한다. =독일 의료기기 전문기업 비브라운 코리아(B. Braun Korea)는 최근 열린 ‘22회 관상동맥중재시술 국제학술회의(TCTAP 2017)’에서 자사의 약물방출풍선(DEB) 제품 ‘시퀀트 플리즈(SeQuent Please)’에 대한 국내외 의료진 대상 임상연구 결과 공유 행사를 진행한다.





시퀀트 플리즈는 국내 최초로 허가 받은 관상동맥용 약물방출풍선이다. 협착이 진행된 혈관에 삽입된 후 풍선이 팽창하면서 표적 병변에 밀착하여 주변 조직으로 항-증식성 약물(Paclitaxel)을 방출하는 시스템이다.





‘파코캐스(Paccocath)’ 코팅 매트릭스 테크놀로지를 통해 협착이 일어난 부위에 단시간 내 약물을 직접적으로 고르게 도포하며, 혈관 내 축적물을 효과적으로 제거하고 혈관 확장을 돕는다. 몸 속에 금속망을 남기는 약물방출스텐트(Drug Eluting Stent, DES)와는 달리 약물 방출 후에는 몸 밖으로 다시 풍선을 빼내어 혈관 내에 이물질을 남기지 않는다는 점이 가장 큰 특징이다.





이날 특별 세션은 ▲신생병변에서의 약물방출풍선과 약물방출스텐트 비교(DEB vs. DES on De Novo Coronary Lesion) ▲심혈관중재시술의 패러다임의 전환: 약물방출풍선(DEB for CTO: Paradigm Shift) ▲분지병변 관상동맥중재술의 하이브리드 접근법 ▲직경이 작은 신생병변 혈관의 치료 대안, 약물방출풍선(DEB) 등 4개의 발표로 진행됐다.





또한 심포지엄에서는 하이브리드 시술법을 이용한 관상동맥 분지병변 치료 효과에 대한 연구, 직경이 작은 신생병변 혈관에서의 임상 경험 등을 통해 입증한 약물방출풍선의 안전성과 효과에 대한 발표가 이어졌다.