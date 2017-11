[의료계 소식] 아시아 렉셀 감마나이프 학술대회 성료 外

이번 학술대회에는 아시아 15개국의 감마나이프 치료 권위자 300여명이 참석했으며, 대회 조직위원장인 임영진 경희대 의무부총장 겸 의료원장이 학술대회를 유치해 성공적으로 행사를 치뤘다는 평가를 받고 있다.

임영진 조직위원장은 “아시안 렉셀 감마나이프 학술대회를 국내에서 개최할 수 있게 되어 영광이다. 이번 학술대회는 전 세계적 감마나이프 수술 성적과 치료 트렌드를 공유할 수 있는 자리가 될 것으로 기대된다”고 강조했다.

임영진 조직위원장은 방사선수술이 생소하던 1994년, 감마나이프 방사선수술의 메카인 스웨덴 카로린스카 병원에서 해당 수술의 대가인 린퀴스트 교수와 함께 뇌종양, 뇌혈관질환 및 각종 기능성 질환에 대한 감마나이프 방사선수술 연구를 진행했다.

연수 종료 후 국내에서 감마나이프의 전도사로 연구 및 후학양성에 힘쓰며, 방사선수술의 위상제고에 기여해 왔다. 특히, 지난해 4월 감마나이프 수술이 뇌종양 치료로 자리매김하는 데 선구자적 역할을 인정받아 국민훈장 모란장을 수상한 바 있다.

감마나이프 수술은 뇌수술시 머리를 절개하지 않고 파장이 짧은 감마 방사선으로 뇌종양이나 뇌혈관 기형 등을 치료하는 수술이다. 1967년 스웨덴에서 최초로 소개됐으며 국내에서는 1990년에 도입됐다.

새빛공로상은 대한안과학회가 안과학 발전에 큰 기여를 한 인물이나 단체를 선발해 수여한다. 새빛안과병원이 후원해 지난 2014년부터 매년 수상자에게 1000만원의 포상금을 전달한다.

올해 수상자인 신경환 박사는 서울대에서 의학 박사 학위를 받고, 순천향대병원, 중앙대병원, 가천대길병원을 거쳐 현재는 연수김안과 원장으로 환자를 진료하고 있다. 12대 대한안과학회 이사장, 12~14대 대한실명예방재단 이사장, 한국백내장굴절수술학회(KSCRS) 초대회장, 한중일 안과학회 초대회장을 역임했다.

지난 2013년에는 한국스페셜올림픽위원회 이사로 재임하며 2013 평창동계스페셜올림픽 개최를 통해 국가 체육발전에 크게 기여한 공로를 인정받아 체육포장을 수상하기도 했다.

대한안과학회는 “신경환 박사는 그 동안 국내외 안과학 발전과 우리 국민의 시력보호 및 실명의 예방과 치료에 기여한 바가 커 ‘새빛공로상’을 통해 그 업적을 기리고자 한다”고 선정 이유를 밝혔다.

◎대구가톨릭대병원 정영주 교수 마르퀴즈 후즈 후 인더월드 2018년판 등재=대구가톨릭대학교병원은 외과 정영주 교수가 세계 3대 인명사전 마르퀴즈 후즈 후 인 더 월드(MARQUIS WHO’S WHO in The World) 2018년판에 등재됐다.