[병원 소식] 경희의료원, 신한카드와 어린이 선물세트 전달식 진행 外

◎경희의료원, 신한카드와 소아환자에 희망 전달=경희의료원(의료원장 임영진)은 지난 3일 신한카드와 어린이 선물세트 전달식을 열었다. ◎경희의료원, 신한카드와 소아환자에 희망 전달=경희의료원(의료원장 임영진)은 지난 3일 신한카드와 어린이 선물세트 전달식을 열었다.





이날 행사에는 김효종 대외협력본부장, 최성구 재무팀장, 위욱환 사회사업팀장과 정광호 신한카드 법인영업 본부장, 안재용 법인영업 부장 등 관계자 10여 명이 참석한 가운데 진행됐다.





김효종 대외협력본부장은 “병마와 싸우는 일은 어른들에게도 지치고 매우 힘든 일이지만, 웃음을 잃지 않고 끝까지 헤쳐 나아가는 소아환자들을 보면 매우 기특하다”며 “이들에게 꿈과 희망을 안겨줄 수 있도록 기회를 마련해주신 신한카드 관계자분들께 감사드린다”고 말했다.





전달식 이후, 관계자들은 소아청소년과 병동으로 이동하여 소아환자에게 직접 선물을 전달, 현장 속에서 용기를 북돋아줬다. 이날 전달받은 어린이 선물세트는 총 200세트다.





◎강남세브란스병원, 박준뷰티랩·원터치헤어와 암환자 가발 지원 협약 체결=강남세브란스병원과 박준뷰티랩, 가발 제작업체 원터치헤어는 지난 7일 암환자를 위한 가발지원-스타일케어 협약을 체결했다고 밝혔다. ◎강남세브란스병원, 박준뷰티랩·원터치헤어와 암환자 가발 지원 협약 체결=강남세브란스병원과 박준뷰티랩, 가발 제작업체 원터치헤어는 지난 7일 암환자를 위한 가발지원-스타일케어 협약을 체결했다고 밝혔다.





협약식에는 김근수 강남세브란스병원장, 박준 박준뷰티랩 대표, 임헌향 원터치헤어 원장이 참석했다.





협약에 따라 세 기관은 항암치료 과정 중 탈모로 인해 고통 받는 암환자에게 가발 및 스타일링 등을 지원한다. 구체적으로 원터치헤어가 월 1개의 가발을 지원하고 박준뷰티랩이 가발 디자인 및 착용 지원, 착용 교육을 담당한다.





김근수 원장은 “많은 암 환자가 항암치료 과정에서 육체적 고통과 함께 탈모로 인한 정신적 고통도 겪는다. 이번 사업이 암환자의 자존감을 높여 치료 효과도 증대되기를 기대한다”라고 말했다.





◎한양대구리병원 박예수 교수 골다공증학회 추계학술대회 최우수 구연상 수상=한양대구리병원 정형외과 박예수 교수가 최근 열린 제16회 대한골다공증학회 추계학술대회에서 최우수 구연상은 수상했다. ◎한양대구리병원 박예수 교수 골다공증학회 추계학술대회 최우수 구연상 수상=한양대구리병원 정형외과 박예수 교수가 최근 열린 제16회 대한골다공증학회 추계학술대회에서 최우수 구연상은 수상했다.





박 교수는 이번 학술대회에서 ‘The difference of fracture risk assessment tool (FRAX) resutls according to application of the BMD value before the actual fracture’을 발표해 수상의 영예를 안았다. 박예수 교수팀은 골절이 발생한 골감소증 환자들을 대상으로 골절 예측 인자(FRAX) 적용 시 골밀도를 사용하는 경우 실제 골절 발생률이 오히려 감소해, 세계적으로 사용되고 있는 골절 예측 인자(FRAX)에서 골밀도를 사용하지 않는 것이 보다 높은 골절 예측을 할 수 있다는 내용을 다루면서 골절예측 인자의 정확성에 문제를 제기했다.





◎한국건강관리협회 서울서부지부 갈월종합사회복지관서 건강캠페인 실시=한국건강관리협회 서울서부지부는 지난 8일 서울 용산구에 갈월종합사회복지관에서 건강캠페인을 실시했다. ◎한국건강관리협회 서울서부지부 갈월종합사회복지관서 건강캠페인 실시=한국건강관리협회 서울서부지부는 지난 8일 서울 용산구에 갈월종합사회복지관에서 건강캠페인을 실시했다.





건협 서울서부지부는 건강예방에 대한 인식을 높이기 위해 건강캠페인을 지속적으로 진행 중이며, 이번 행사에 참여한 복지관 이용자들에게 혈압, 체성분 및 스트레스 검사 등을 제공하였다고 밝혔다.





건강관리협회 서울서부지부 선승철 본부장은 “갈월종합사회복지관 어르신들이 건강캠페인을 통해 건강생활을 실천하는데 도움이 되길 바란다”고 말했다.